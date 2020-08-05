مدير مرفأ بيروت: الجمارك أرسلت خطابات لإزالة المواد الخطرة ولم يتلقوا ردا منذ 6 سنوات

أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأربعاء، أن مدير مرفأ بيروت، قال إن الجمارك أرسلت خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ ولم يتلقوا ردا منذ 6 سنوات.
وأكد االرئيس اللبناني ميشال عون التصميم على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجارمرفأ بيروت سريعا الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، "إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهموسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".
ودعا عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.
بدوره قال رئيس الحكومة حسان دياب إن ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعيا لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار.
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