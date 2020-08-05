وزير الصحة اللبناني يتوقع ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت

توقع وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن يرتفع عدد الضحايا من قتلى ومصابين جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس الثلاثاء بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن أعداد القتلى في حدود 100 شخص حتى ظهر اليوم الأربعاء.
وأوضح وزير الصحة اللبناني – في تصريحات اليوم – أنالاتصالات تتوالى بصورة كثيفة على غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة وتتحدث عن أشخاص مفقودين عقب وقوع الانفجار، فضلا عن تضارب المعلومات حول أعداد المفقودين والجرحى بصورة كبيرة.
وقال إن لبنان يعاني نقصا حادا في التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمةلإسعاف المصابين والمرضى أصحاب الحالات الحرجة، داعيا كافة الدول الصديقة والشقيقة للبنان إلى أن تساهم في تقديم الدعم حتى يمكن تجاوز الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن كافة الطواقم الطبية في جميع المستشفيات تبذل قصارى جهدها لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لجميع المصابين جراء انفجار بيروت، لافتا إلى أنه يتم إعطاء الأولوية لإسعاف الحالات الحرجة مع عدم إهمال أي مصاب.
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