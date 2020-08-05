النيران تتجدد بمرفأ بيروت وعمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة

أفاد موقع روسيا اليوم الأخباري، اليوم الأربعاء، بأن النيران تتجدد بين الحين والآخر في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، لافتا إلى أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين لا تزال مستمرة.
وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريححتى الآن"، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع.
وقال إن "75 سيارة إسعاف تدخلت لإجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريححتى الآن".
وأوضح أنه "تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في هذه الاثناء فهو لمنطقة المرفأ"، مؤكدا أن "القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية".
ولفت إلى أنه يتم الآن نقل بعض الضحايا إلى مستشفيات خارج بيروت.
وكان محافظ العاصمة بيروت قال بوقت سابق إن 300 ألف شخص تركوا منازلهم في بيروت ومحيطها.
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