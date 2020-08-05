أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 3000 بانفجار مرفأ بيروت عصر اليوم.
ونقلت "رويترز" عن شهود عيان ومصادر أمنية أن الانفجار أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وهز أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".
من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.
وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 بانفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.