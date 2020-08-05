وقفة احتجاجية بالمستشفى الفرنسي في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت لجنة الموظفين في المستشفى الفرنسي بمدينة الناصرة وقفة احتجاجية ضد ما وصفته بتجاهل المطالب والحقوق، صباح اليوم الأربعاء.

وادعت اللجنة أن إدارة المستشفى رفضت إجراء مفاوضات معها لتوقيع اتفاقية جماعية بعد أن انضمت لنقابة العمال (هستدروت لئوميت).

وأعلنت لجنة الموظفين في المستشفى الفرنسي المنتسبة لنقابة العمال (هستدروت لئوميت) عن نزاع عمل منذ نحو ثلاثة أسابيع، وباشر الموظفون بالاحتجاجات، صباح اليوم.

Advertisements

وقالت النقابة إن "إدارة المستشفى ترفض التفاوض مع الموظفين وتعارض الإدارة أي اقتراح منذ حوالي عام وتتجاهل حقوقهم".

وأضافت أنه "كجزء من الاحتجاجات، لن تجرى عمليات جراحية وعلاجات غير ضرورية. لن تعمل خدمات التنظيف، وجرى تعطيل خدمات غسيل الملابس، وتم تجميد نظام تقديم الغداء بشكل جزئي أيضا".

وختمت النقابة بالقول إنه "طالما استمرت الإدارة برفض التحدث إلى الهستدروت وممثلي الموظفين، تنوي اللجنة والهستدروت مواصلة الاحتجاجات وتصعيد النضال من أجل منح العمال الحقوق التي يستحقونها".

هذا، وتوجه "عرب 48" إلى إدارة المستشفى الفرنسي بالناصرة للحصول على تعقيبها، لكنها رفضت أن تعقب أقوال النقابة واللجنة.