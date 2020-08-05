أفغانستان تُعيد فتح الجامعات بعد إغلاق 5 أشهر

أعادت أفغانستان فتح جميع الجامعات اليوم الأربعاء، بعد إغلاق 5 أشهر بسبب كورونا.
وأكد متحدث باسم وزارة التعليم العالي حضور الطلاب والمدرسين للجامعات اليوم.
وأضاف أنه يتعين على الجميع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مضيفا أنه سوف يتم تطهير الحرم الجامعي يوميا.
وأوضح، " إذا تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا
وكان قد تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في منتصف مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ولكن استمرت المحاضرات الجامعية عبر شبكة الانترنت.
وقد تم إجراء اختبارات فحص كورونا لنحو 90 ألف شخص فقط في أنحاء أفغانستان بسبب الموارد المحدودة، من بين هذا العدد، ثبت إصابة أكثر من 40% بالفيروس، وهو أحد أعلى النسب في العالم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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