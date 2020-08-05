تسجيل أكثر من 700 ألف وفاة بكورونا حول العالم

تسبب كورونا المستجد بوفاة أكثر من 700 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادًا الى أرقام رسمية، اليوم الأربعاء.

وأحصيت في العالم 700 ألف و489 حالة وفاة من

بين 18٫547٫833 إصابة "10٫889٫745 تماثلوا للشفاء".

وتبقى أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً مع 211 ألفا و365 وفاة.

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وسجلت حوالى نصف الوفيات في العالم في الدول الأربع الأكثر تضررا، وهي الولايات المتحدة

"156 ألفا و806" والبرازيل "95 الفا و819" والمكسيك "48 ألفا و869" وبريطانيا "46 ألفا و299".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.