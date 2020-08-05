انفجار_بيروت | مأساة إنسانيّة وغضب لبناني.. آراء وردود أفعال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى الانفجار الضخم الذي جرى في العاصمة اللبنانيّة بيروت إلى تشكيل شبه وحدة عربيّة واحدة على مستوى (الرأي العام) في مواجهة آثار الكارثة التي خلّفت لغاية الآن ما يزيد عن 100 قتيل و4000 آلاف جريح. وأثارت هذه الحادثة عاطفة الشعوب عالميًا وغضب اللبنانيين على السقطات والإخفاقات المتراكمة للحكومات المتعاقبة والحكومة الحاليّة.

وفتّحت هذه الحادثة عيون اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى بحيث قال الناشط اللبناني سامر سكينة عبر صفحته في "فيسبوك": "نلبس كمّامتين؟ ما هو معناش إلّا كمامة وحدة منغسلها كل يومين. نطلع من بيروت كرمال ما نتنشّق الغاز؟ علميًا تمام، بس عمليًّا شو؟ منقضّيها هيك؟ نتنقّل من منطقة لمنطقة هربًا من الموت؟ والّي ما مات اليوم، والّي ما رح يموت من الغاز، رح يموت بعد كم يوم بانفجار ثاني؟ أو رح يموت من الجوع بعد القمح إلي راح؟ أو رح يموت من القهر؟، بجورة الذلّ الي اسمها لبنان، دخلنا مرحلة احتمالات الموت فيها أعلى من احتمالات الحياة. هيدي لا مؤامرة، ولا إهمال حتّى، هيدي تصفية ممنهجة عمرها سنين وما رح تخلص إلّا بعد سنين بوحدة من تنين: يا بقاءنا نحن، إلي عم نبكي اليوم - يا هنّي، إلّي قاعدين فوق. ولهلأ، نحن الّي عم نخلص".

كتبت الإعلاميّة اللبنانية ديما صادق من خلال حسابها الشخصي في "تويتر" أنه: "إذا فيكن ذرة كرامة.. ذرة كرامة، استقيلوا، وإهراءات القمح طارت بالكامل. يعني فوق المصيبة، صار في خطر جدي بالمجاعة".

قالت صحافية لبنانيّة: "قطع كتير علينا بهالبلد النحس، اغتيالات وانفجارات وحروب. عشنا بفساد وسرقة 30 سنة، قرفنا وعملنا ثورة وبدنا نغير. بس ولا مرة بحياتي كلها حسيت بغضب وقهر وكره متل يلي حسيو ومبارح وعم حسو اليوم. كل شخص مسؤول عن الكارثة يلي حلّت فينا لازم تتعلق مشنقته بنصف بيروت يا مجرمين يا بلا ضمير".

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كتبت الإعلاميّة اللبنانية سمر أبو خليل على حسابها في "تويتر": "صار بدها...! في شي زلمي عنده ركاب بيتجرأ ياخذ هيك قرار بحق المجرمين؟ #اللعبة_انتهت وبفتكر الناس رح تاكلكن باسنانها، ما بقى عنا شي نخسره".

وكتب الشاعر الزميل علي مواسي من خلال حسابه في "فيسبوك": "نمت أمس دون أن أسمع شيئًا عن انفجار بيروت. استيقظت على مأساة... سيل من الصور والمنشورات والأخبار والمقابلات والمقالات أتلقّاه منذ ساعات. وممّن أثق بهم، قيمًا ونزاهةً وأصواتًا مبدئيّة، في لبنان، أفهم أنّ هذا الانفجار "نتاج فساد"، وأنّ الفساد نتاج ثبات ملوك الطوائف وأمراء حربها التاريخيّين في السلطة، وتغلغلهم في مفاصل الدولة، وإشاعتهم لمنهج السرقة والاختلاس والفساد الإداريّ والإقامة في كسل البذخ والمصالح والنفوذ، وصناعة هويّات تُفَتّت المجتمع ليضمنوا بقاءهم. عبّيتوا واحدة من أجمل مدن المشرق زبالة، والآن فسادكم يُخْرِجُ من الحياة سِرْبًا من الأرواح ويُبقي جراحًا أبديّةً في النفوس. صباح الخير يا لبنان العظيم الكريم المظلوم. #كلّن_يعني_كلّن".

وقالت مقدّمة البرامج رابية زيّات إن: "الموت في كل مكان، الرعب في كل بيت وشارع، بيروت ثكلى.. المحاسبة الآن #علقوا_المشانق وإلا ارحلوا جميعًا".