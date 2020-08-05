شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "إساياس" تخلف 3 قتلى في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وضربت إساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الاثنين برياح بلغت أقصى سرعة لها 140 كيلومترا في الساعة، لكن قوتها ضعفت بعدما وصلت لليابسة بالقرب من شاطئ أوشن أيل في نورث كارولينا، وتراجع تصنيفها إلى عاصفة استوائية، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
يشار إلى أن الأعاصير، التي غالبا ما تضرب الجنوب أو الغرب الأوسط، نادرة الحدوث في شمال شرقي الولايات المتحدة.
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