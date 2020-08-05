شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوترات مع الصين.. وزير الصحة الأمريكي يزور تايوان والان نبدء بالتفاصيل
وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يقوم بمهام سفارة أمريكية بحكم الأمر الواقع، اليوم الأربعاء إن الوفد سيصل "في الأيام المقبلة" ويهدف إلى تعزيز الشراكة وتعزيز التعاون لمكافحة فيروس كورونا.
وذكر عازار في بيان للمعهد أن "تايوان كانت نموذجا للشفافية والتعاون في الصحة العالمية أثناء جائحة كوفيد19- وقبلها بمدة طويلة".
وقال عازار إن "هذه الرحلة تمثل فرصة لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والصحي العام مع تايوان ، لاسيما أن الولايات المتحدة والدول الأخرى تعمل على تعزيز وتنويع مصادرنا للمنتجات الطبية الحيوية". وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان 476 إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات.
وتأتي الزيارة وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
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