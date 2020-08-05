شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قتيلًا جراء الأمطار في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عدد المباني المتضررة بلغ 4 آلاف.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار 6525 هكتارا، حيث غمرت المياه 6128 هكتارا منها.
وقامت السلطات بإجلاء أكثر من ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة.
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