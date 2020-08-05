الصليب الأحمر اللبناني: 100 قتيل و4 آلاف جريح بانفجار بيروت حتى الآن

وقال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، إن "الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف".

وأشار الصليب الأحمر إلى أن "فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ، في المناطق المحيطة بموقع الانفجار".



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزير الصحة حمد حسن قوله إن "عدد الوفيات قارب الـ 80 لكن هناك مئات الاتصالات للسؤال عن جرحى ومفقودين، وبالتالي رقم الشهداء الى تصاعد، وهناك نحو 4000 جريح".

وهز انفجار هائل، أمس السبت، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.

