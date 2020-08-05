كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رأيه في الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، معربا في الوقت نفسه عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
ووصف ترامب الانفجار بأنه "هجوم"،وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".
وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت "رويترز" إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما.
من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: انفجار لبنان "هجوم رهيب".. ومستعدون للمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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