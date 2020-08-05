الجزائر.. مصرع عاملين وسقوط جرحى في انفجار منجم للزنك

تسبب انفجار في منجم للزنك، في ولاية سطيف، شمالي الجزائر، اليوم الثلاثاء، في سقوط قتلى، إصابة عمال داخل المنجم.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن عاملين لقيا مصرعهما، وأصيب 8 ثمانية آخرين، بعد انفجار مادة الديناميت في منجم الشعبة الحمراء في منطقة عين أزال في ولاية سطيف.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار وقع صباحا، بعيد دخول العمال إلى منجم “الشعبة الحمراء”، فيما لا تزال العملية متواصلة لإجلاء الضحايا، والبحث عن إمكانية العثور على ٱخرين منهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعادت فتح المنجم المذكور، في عام 2017، بعد غلقه عامين، لأسباب أمنية.
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