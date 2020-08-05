صحف إسبانية: خوان كارلوس سيقيم في منتج فاخر على ضفاف البحر الكاريبي لصديقه الثري في الدومينيكان

كشفت وكالة الأنباء الاسبانية، استنادا إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام عن وجهة العاهل الاسباني خوان كارلوس بعدما غادر اليوم، الثلاثاء، إسبانيا عقب اتخاذه قرارا نهائيا بمغادرة الجارة الشمالية للمغرب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وجهة الملك الفخري لاسبانيا هي جمهورية الدومينيكان، مبرزة أن سيقيم بمنتجع “كاسا دي كامبو” الفاخر على ضفاف البحر الكاريبي شرق البلاد.

وشددت المصادر ذاتها على كون العاهل الاسباني يعرف جيدا المنتجع بحكم زياراته السابقة له بناء على دعوات صديقه بيبي فانغول، رجل الأعمال الثري الذي يملك المنتجع المجاور لمدينة لارومانا.

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وأكدت المصادر ذاته أن خوان كارلوس حضر سنة 2015 لمراسيم تسمية الشارع الرئيسي للمجمع باسمه، والذي يؤدي إلى مطار لارومانا.

وفي سياق متصل، رفضت العائلة الملكية الكشف عن وجهة العاهل الاسباني، كما لم تقم بنفي الأخبار التي تحدثت عن شده الرحال إلى البرتغال أو جمهورية الدومينيكان، وهو الموقف ذاته لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي رفض تقديم معلومات لوسائل الإعلام بخصوص وجهة خوان كارلوس.

وكشفت صحيفة “الباييس” الواسعة الانتشار أن محامي العاهل الاسباني خافيير شانسيز أكد أن موكله سيبقى تحت تصرف النيابة العامة في جميع الأوقات لأي إجراء تراه مناسبا “.