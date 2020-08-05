شكرا لقرائتكم خبر عن موريشيوس أول بلد إفريقي ينتصر على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جمهورية موريشيوس تعافي جميع المصابين بكورونا المستجد، لتصبح بذلك أول بلد إفريقي يخلو من الإصابات به.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في موريشيوس، أن البلاد خلت من أي إصابة نشطة بكورونا، مع تعافي آخر المصابين به.

وإجمالاً سجلت موريشيوس الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي، 334 إصابة بالفيروس، بينها 10 وفيات، حسب معطيات رسمية.