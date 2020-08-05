شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاصات لجنتى اخطارات الصحف وضبط أداء الإعلام الرياضى بالأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ومن ضمن اللجان لجنة إخطارات الصحف التى ترأسها الكاتب الصحفى خالد ميرى وضمت فى عضويتها كلا من نشأت الديهى ومحمد عبد الهادى علام وأمين عام المجلس والمستشار أحمد عبد العزيز، تختص اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات التى ترد للمجلس بشأن إصدار الصحف وتعد تقريرًا برأيها يعرض على المجلس.

Advertisements

كما تختص لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى التى يترأسها أسامة أبو زيد بضبط الأداء المهنى فى الإعلام الرياضى بما يحافظ على قيم الرياضة ويصون أخلاقياتها رصد اداء الإعلام الرياضى فى مختلف القنوات والشبكات الإذاعية والصحف وتسجيل أى مخالفات فى هذا الشأن وإعلان جزاءاتها والاحتفاء بكل أداء جيد يساعد على القضاء على العنف والتعصب.

كما ترأست الدكتورة منى الحديدى لجنة التدريب وضمت فى عضويتها نشأت محمد الديهى ورانيا متولى هاشم وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد حازم حسن نديم وتهدف اللجنة إلى تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى على المهارات الإعلامية للمستويات الإعلامية المختلفة، كما تسعى لتطوير البرامج التدريبية المتعارف عليها لتحتوى الأفكار والمهارات واللسانيات التى تنهض بالأداء الإعلامى شكلا وموضوعًا.