عاجل…إغلاق الأحياء التي يتفشى فيها الوباء في طنجة وفاس والدخول إليها برخصة.. وإغلاق الحمامات ومحلات التجميل- التفاصيل

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن قرارها تنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على مستوى أحياء مدن عمالتي طنجة أصيلة وفاس في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار الذي أعلن عنه في بلاغ لوزارة الداخلية، عن إجراءات خاصة بالأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس:وهي إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية، وإخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية. كما تقرر إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال، وإغلاق الحمامات ومحلات التجميل. Advertisements

وقررت الحكومة ابتداء من يوم غد الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، أخذا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة.

وسيتم تنزيل هذه التدابير والإجراءات الاحترازية ، في مدينتي طنجة وفاس، بوضع إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس، ومنع جميع أشكال التجمعات، و إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء.

كما تقرر إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر مساء، إغلاق الفضاءات والشاطئية والحدائق العمومية، و إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.