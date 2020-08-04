مالي تُسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت الصحة المالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 382 فحصا.



وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في مالي وصل 2543

حالة، توفي منهم 124، بينما تعافي منهم 1943 شخصا، في حين يواصل 487 مصابا علاجهم في المستشفيات.

وكانت جمهورية مالي قد أعادت الأسبوع الماضي، افتتاح مجالها الجوي

أمام حركة الطيران بعد ثلاثة أشهر من الحظر ضمن مرحلة للتعايش مع الوباء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.