كورونا.. السعال المتعمد بوجه الخصوم والحكام قد يتسبب بطرد لاعبي كرة القدم

أعلن مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) والاتحاد الإنجليزي للعبة، أن لاعبي كرة القدم سيكونون عرضة للطرد من أرض الملعب في الموسم المقبل في حال تعمدوا السعال بوجه خصومهم أو الحكام في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجلس الاتحاد الدولي إلى أن “القرار متروك للحكم لاعتبار ما إذا كان السعال متعمدا من عدمه، إذ صنف المجلس السعال المتعمد في فئة “استخدام لغة و/أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة”.

وأضاف “كما هو الحال في جميع التصرفات المسيئة، يجب على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة التصرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد، فلن يتخذ الحكم أي إجراء ولا حتى إذا حدث +السعال+ على مسافة بعيدة بين اللاعبين”.

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وستدخل إرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيز التنفيذ على الفور لدى فئات الصغار والناشئين.

وجاء في مستند صادر عنه “إن لم يكن التصرف قاسيا بما يكفي ليستحق الطرد، فيمكن إصدار تحذير بشأن +السلوك غير الرياضي+”.

وبعد توقف المباريات في غالبية الدوريات قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي “كوفيد-19″، استأنفت المنافسات وفق بروتوكولات صحية صارمة وبدون جمهور للحؤول دون تفشي الفيروس، ومن المتوقع أن تستمر الأمور على هذا النحو أقله في الفترة الأولى من الموسم المقبل.