شابة متزوجة في عقدها الثاني تضع حدا لحياتها شنقا نواحي الحسيمة

اهتزت جماعة سيدي بوتميم، في إقليم الحسيمة، أمس الاثنين، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما وضعت امرأة حدا لحياتها شنقا بالقرب من منزل أسرتها، لأسباب مجهولة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الهالكة، البالغة من العمر 25 سنة، متزوجة، عثر على جثتها معلقة بواسطة حبل ملفوف في أحد الأشجار، إذ تم إعلام مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية بالحادث.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن جثة الهالكة نقلت إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد الخامس، قصد إخضاعها لتشريح طبي لمعرفة ملابسات وفاتها.