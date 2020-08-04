229 إصابة جديدة بكورونا و738 متعافيًا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و738 متعافيًا.



وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء - إن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%، مشيرة إلى أن حالات التعافي سجلت في محافظات (نابلس 18 حالة، وبيت لحم 91، والخليل 243،

وضواحي القدس 150، ومدينة القدس 236 حالة).

وأعلنت الصحة الفلسطينية يوم الأحد، عن تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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أوضحت الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة وشفاء 66 حالة، مضيفة أن 7 حالات يتلقون العلاج في غرف

العناية المركزة.

وقد ذكرت قناة روسيا اليوم، أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على أجواء استقبال عيد الأضحى في الأراضي الفلسطينية، وانعكست نتائجها على القدرة الشرائية للمواطنين، لتضاعف الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني منذ سنوات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.