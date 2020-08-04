بالفيديو: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ينذر بخطر صحي كبير

تلك الزيادة في أعداد الإصابات هي عكس ما مطلوب ومتوقع بأن تكون هناك بداية انخفاض لأعداد الإصابات، بالرغم من أن أعداد الوفيات قد انخفضت في الفترة الأخيرة.

بالرغم من قيام الجهات الأمنية بواجباتها، ولها دور كبير في المتابعة، ولكنّ هناك ضعفاً في تنفيذ الإجراءات القضائية الخاصة بالمخالفين سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات أو محلات أو سيارات.



المعركة مع فيروس كورونا طويلة ويجب أن يبقى الأساس هو اتباع الإجراءات الوقائية، والنظر بعين العطف للكوادر الطبية التي تبذل جهودا كبيرة من دون جدوى بسبب عدم الالتزام.

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