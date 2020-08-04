أمام ذلك الجدال، يؤكد مختصون أن نتائج التحقيق ربما ستدفع رئيس الحكومة نحو تغيير الكثير من القيادات الأمنية في قادم الايام. ويبدو ان البداية اضحت من قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف، الذي اقيل من منصبه وأحيل إلى دائرة الإمرة على خلفية الفيديو الذي تم تداوله لفتى صغير يتم تعذيبه واهانته .



وبعد واقعة الطيران لم تمض اثنتين وسبعين ساعة حتى اميط اللثام عن ثلاثة متهمين بقتل متظاهرين، ونتيجة لتلك المعطيات تصاعدت دعوات للكشف عن المزيد او ما يسمى بالطرف الثالث منذ انطلاق احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد التّورط بقتل المتظاهرين... هل من نيّة لإقالة قادة أمنيين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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