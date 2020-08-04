طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع كتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للمملكة وبشرق الأقاليم الجنوبية، وسيكون حارا شيئا ما بكل من السايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس ومناطق الشياظمة وسوس.

وستتشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 22 و28 درجة بداخل منطقة سوس والشياظمة والواجهة المتوسطية ووادي ملوية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بمنطقة سوس والشياظمة وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بسهول المحيط الأطلسي والريف، وستكون ما بين 25 و 33 درجة بالسواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.