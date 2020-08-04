ترامب: يجب بيع “تيك توك” قبل منتصف شتنبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، على وجوب بيع تطبيق “تيك توك” الذي تملكه شركة “بايت دانس” الصينية قبل منتصف شتنبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين لقد “حددت تاريخا بحدود 15 شتنبر، لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة، مضيفا أن تيك توك سيغلق في منتصف الشهر المقبل “إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل الى اتفاق”.

ووضع ترامب شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي صفقة محتملة، حيث أعلن أن بيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع دفع تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة.

وقال ترامب للصحافيين “جزء كبير جدا من قيمة الصفقة يجب أن يذهب الى خزينة الولايات المتحدة، لأننا نجعل من الممكن لهذه الصفقة أن تحدث”، مضيفا “انهم لا يملكون أي حقوق في حال لم نعطها لهم”.

وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدم من جانب الاستخبارات الصينية لأغراض مراقبة. لكن “تيك توك” نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين.