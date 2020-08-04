اعتقال قاصر بشبهة الاعتداء على مثليين بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة قاصرا (16 عاما) من مدينة اللد بشبهة الضلوع باعتداء على مثليين في ميناء يافا، في شجار شارك فيه عدد من الشبان، يوم السبت الماضي.

ونشرت مقاطع فيديو وثقت الاعتداء في شبكة التواصل الاجتماعي، ومن خلالها تمكنت الشرطة التوصل لهوية المعتقل.

ووفقا للشرطة فإنها توصلت، مساء أمس الاثنين، لأحد الضالعين في الاعتداء العنيف واعتقاله، إذ يشتبه بأنه شارك بالاعتداء على مثليين في ميناء يافا.

ونسبت الشرطة للقاصر شبهات الضلوع في اعتداء بظروف خطيرة ومخالفات من منطلقات عنصرية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الأحداث في تل أبيب في طلب الشرطة تمديد اعتقال القاصر على ذمة التحقيقات الجارية.