ابتكار كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات وتحقق التباعد الاجتماعي آليا

ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، وتخطط لطرحها للبيع بحلول الشهر المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن مميزات الكمامة الذكية، ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية تايسوك أونو لوكالة "رويترز"، إن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضا.
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