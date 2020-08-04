ابتكار كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات وتحقق التباعد الاجتماعي آليا

ابتكرت شركة "دونات روبوتيكس" كمامة تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح ضروريا من أجل تجنب الإصابة بكورونا.

ومن مميزات الكمامة الذكية، ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية.