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ابتكار كمامة ذكية تترجم إلى 8 لغات وتحقق التباعد الاجتماعي آليا

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ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، وتخطط لطرحها للبيع بحلول الشهر المقبل، في ظل تفشي .
ابتكرت شركة "دونات روبوتيكس" كمامة تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح ضروريا من أجل تجنب الإصابة بكورونا.

ومن مميزات الكمامة الذكية، ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية.

وتوضع الكمامة الذكية على الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية تايسوك أونو لوكالة "رويترز"، إن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضا.

ويبلغ سعر الكمامة الذكية نحو 40 دولارا، كما يتعين على شاريها الحصول على تنزيل تطبيق ذكي للكمامة على هاتفه من أجل تشغيلها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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