بالارقام.. كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من 18.3 مليون إصابة، صباح اليوم الثلاثاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ06:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 18.282.000 مليون، فيما اقترب عدد المتعافين من 11 مليون، والوفيات من 694 ألف.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وبيرو، وتشيلي، وكولومبيا،.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والهند، وإيطاليا، وفرنسا.
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