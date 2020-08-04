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بالارقام.. كورونا حول العالم

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أظهرت بيانات مجمعة اقتراب عدد الإصابات بفيروس المستجد في أنحاء العالم من 18.3 مليون إصابة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ06:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 18.282.000 مليون، فيما اقترب عدد المتعافين من 11 مليون، والوفيات من 694 ألف.

 

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وبيرو، وتشيلي، وكولومبيا،.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والهند، وإيطاليا، وفرنسا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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