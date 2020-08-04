القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مقاتلات الجيش العراقي، الثلاثاء، في تدمير زورقين يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في سامراء (125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد). ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة العمليات المشتركة قولها إن ضربة جوية جرى تنفيذها اليوم ضد "عصابات داعش الإرهابية في سامراء". وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن المقاتلات التي نفذت العملية عادت إلى قواعدها سالمة بعد توجيه ضربتها. وتمكنت الضربة الجوية للجيش العراقي من تدمير زورقين لـ"داعش"، تزامناً مع عثور الشرطة الاتحادية على معدات عسكرية للتنظيم الإرهابي في منطقة المحمودية بكركوك قبل تدميرها. كانت السلطات الأمنية العراقية، قد تمكنت الأحد في عمليتين منفصلتين بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، من القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يدمر زورقين ومعدات لـ"داعش" في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.