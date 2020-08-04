عبدالله بن زايد يبحث مع مسؤول أمريكي رفيع قضايا الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والجنرال الأمريكي ميغيل كوريا مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وملفات الأزمات في المنطقة.

واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الجنرال ميغيل كوريا والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي؛ حيث ناقشا علاقات الصداقة بين البلدين.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها العراق وليبيا واليمن وإيران.

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وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.





وأكد حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل ترسيخ مستقبل آمن في المنطقة والعالم ركيزته التسامح والتعايش.

من جانبه، توجه الجنرال ميغيل كوريا بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وإتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في "براكة"، مشيدا بهذين الإنجازين التاريخيين لدولة الإمارات.