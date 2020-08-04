غالبية الألمان يؤيدون سحب القوات الأمريكية من بلادهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف استطلاع للرأي، الثلاثاء، أن سكان ألمانيا يؤيدون إلى حد كبير سحب ما يقرب من 12 ألف جندي أمريكي من بلادهم.



وبحسب استطلاع أجراه معهد يوجوف لأبحاث الرأي فإن نحو 47% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لتخفيض عدد الجنود إلى 36 ألفا.

وقال واحد من كل أربعة أشخاص شملهم الاستطلاع إن القوات الأمريكية يجب أن تغادر بالكامل ألمانيا.

وعلى النقيض من ذلك، قال 28% فقط إنهم يفضلون بقاء القوات الأمريكية بعدد قواتها الحالي بينما ذكر 4% أنهم موافقون على زيادة عدد القوات.

وما بين هذا وذاك، امتنع 21% عن الإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا.

وترفض خمس من المجموعات البرلمانية الست الممثلة في البرلمان الألماني (بوندستاج) انسحاب القوات، بينما يوافق على الانسحاب حزب اليسار فقط.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن القوات التي يتم نشرها بصورة دورية يمكن نشرها في بولندا وشمال شرق أوروبا بالقرب من منطقة البلطيق وفي جنوب شرق أوروبا في محيط البحر الأسود.

ولم يحدد إسبر جدولا زمنيا للانسحاب الجزئي للقوات، لكنه قال إنه سيحدث في أقرب وقت ممكن. قد تحدث بعض التغييرات في غضون أسابيع، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وكانت الحكومة الأمريكية تتحدث من قبل عن سحب نحو 10 آلاف جندي من إجمالي نحو 36 ألف جندي في ألمانيا.