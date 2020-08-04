برقم الجلوس.. كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2020، ويهنئ الأوائل على مستوى جميع الشعب، حيث يتصل الوزير بالأوائل تليفونيا لإبلاغهم بتفوقهم والمجموع الذى حصلوا عليه بالثانوية العامة.

وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، لافتة إلى أنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.

خطوات الحصول على النتيجة.

g12.emis.gov

أولاً: الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019\2020.

ثانياً: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

Advertisements

ثالثاً: اضغط على إظهار النتيجة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

وهناك نحو 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.