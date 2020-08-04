محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ) حذرت وزارة الداخلية الموريتانية من خطورة السيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات خلال الأيام الماضية، كان آخرها وفاة أربعة شبان غرقًا في يوم واحد.

ودعت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء - المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من البرك والمستنقعات ومجاري الأودية في هذه الفترة التي تتسم بهطول الأمطار.

كما طالبت الوزارة باتخاذ تدابير احترازية لتجنب التعرض لمخاطر السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى تسجيل العديد من الوفيات بسبب حوادث الغرق في عدة محافظات من البلاد.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الموريتانية تحذر من خطورة السيول بعد تسجيل عدة وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.