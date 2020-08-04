شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... 4767 حالة إصابة جديدة بكورونا و266 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين إنها سجلت 4767 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و266 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 443813 وعدد الوفيات إلى 48012. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين على الأرجح أعلى بكثير من الأرقام المؤكدة.

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