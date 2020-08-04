شكرا لقرائتكم تراجع محدود بإصابات كورونا في أميركا.. وترمب: ينحسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الإثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضا حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم.

والاثنين هو اليوم الثاني الذي يسجل تراجعا في الإصابات بعد خمسة أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

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وقال الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".

وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا ديبورا بيركس قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت في حديث لشبكة "سي ان ان" أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترمب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة".