عاد بعض من أهل الفن إلى العمل من جديد، بعد توقف اضطراري، فرضته الجائحة، غير أنهم وجدوا في انتظارهم شروطا وجب عليه الالتزام بها، وأحدثت اختلافا مع فترة العمل قبل فيروس كورونا.
“اليوم 24” زار بلاطو تصوير المشاهد السينمائية لعمل مسرحي سينمائي بعنوان “احتفالية صعلوك” بطنجة، لينقل لكم أجواء العمل زمن كورونا، والظروف التي يتم فيها التصوير.
وأكد أفراد طاقم العمل في حديثهم مع “اليوم 24 “حرصهم على الالتزام بجميع الإجراءات، التي فرضها المركز السينمائي المغربي في مواجهة الجائحة.
وأعلن المركز السينمائي المغربي، سابقا، عن حزمة من الاجراءات اللازم اتباعها في مرحلة التصوير، بعد تخفيف الحجر الصحي، منها وجوب الالتزام، والتباعد، والنظافة، وعدم تجاوز الأقصى من الأشخاص في مواقع التصوير.
العمل المذكور من إخراج إدريس شويكية، ويشارك فيه عدد من الأسماء، منهم فاطمة بوجو، ويونس الدغمومي، وعبد الإله إيرمضان، وبلعيد أكرديس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجائحة تفرض إجراءات جديدة لتصوير الأعمال الفنية.. النموذج من العمل الفني “احتفالية صعلوك”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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