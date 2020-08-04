موريتانيا تُسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الموريتانية تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و382 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الاثنين ، أنه خلال
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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