توظيف مالي لمبلغ 800 مليون درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ 800 مليون درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1.53 في المائة.

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