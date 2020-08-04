أمن بني مكادة يوقف 7 أشخاص تورطوا في أعمال الضرب والجرح

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد 2 غشت الجاري، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد دخلوا في خلاف فجر يوم الأحد بحي العوامة بمدينة طنجة، وذلك لأسباب تتعلق بنزاعات قضائية سابقة بين أفراد أسرهم، قبل أن يتطور هذا النزاع إلى تبادل للرشق بالحجارة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بينهم، وهي الوقائع التي تم توثيقها من خلال تسجيلات ومقاطع مصورة جرى تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

التدخل الميداني الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بعين المكان مكنت من إعادة فرض النظام العام، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية وتوقيفهم تباعا بمنطقة أمن بني مكادة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.