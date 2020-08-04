شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: الحكومة فشلت في التعامل بجدية مع الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
جدّد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، انتقاده للحكومة لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة كوفيد-19.
وقال كومو في مؤتمر صحفي أمس: إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حالياً مثل تكساس وفلوريدا، اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء، مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية، لتحصل في النهاية على هذه النتيجة من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بشكل كارثي.
وأضاف كومو معلقاً على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة: كان هذا أسوا خطأ لحكومة أمريكية في التاريخ الحديث، مؤكداً أن إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك، كان خطأً فادحاً من الحكومة.
وأشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات الولاية يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ شهر مارس الماضي.
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