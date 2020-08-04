تركيا تواصل تجنيد الإرهابيين في سوريا لإرسالهم إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أذاعت قناة الغد، تقريرًا عن مرتزقة تركيا في ليبيا، وتضمن أن تركيا تواصل تجنيد الإرهابيين في سوريا وإرسالهم إلى ساحات القتال في ليبيا، بتمويل قطري.



وقالت المذيعة سينار سعيد، إن تركيا تواصل إرسال مرتزقة من سوريا إلى ساحات القتال في ليبيا ليتجاوز عددهم 17 ألفا وفقا للمرصد السوري، بينهم 350 طفلا، مضيفة أن تركيا تدفع لكل عنصر من عناصر المرتزقة المشارك في القتال في ليبيا نحو ألفي دولار شهريا، بالإضافة إلى وعد بالحصول على الجنسية التركية.

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وأشار التقرير، إلى أن المرصد السوري وثق مقتل 481 مسلحا من مرتزقة تركيا بينهم 34 طفلا دون سن الثامنة عشرة، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل، وأثار ذلك حالة غضب بين مجموعات من المرتزقة خاصة مع عدم وفاء أنقرة بالمغريات التي أدعت تقديمها لهم في البداية.

وأوضحت سينار سعيد، أن تركيا لم تكتف بإرسال مرتزقة يحملون الجنسية السورية، بل نقلت إلى ليبيا أعدادا كبيرة من عناصر الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا وبعضهم من تونس والعراق إضافة إلى ليبيين كانوا يقاتلون في صفوف تلك الجماعات، كما عملت تركيا على تجنيد آلاف المرتزقة من الصومال للقتال في ليبيا، وهو ما كشفه موقع somali guardian "صومالي غارديان".

واختتم التقرير: "أما عن الدور القطري، فكان يتركز على تمويل العمليات التركية لنقل المرتزقة إلى ليبيا، وذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية إن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" SADAT بتنفيذ مهام التجنيد والإرسال".