إسرائيل تعلن مسئوليتها عن قصف مواقع بسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن مروحيات وطائرات مقاتلة قصفت أهدافا في جنوب سوريا, مشيرا إلى أن الأهداف التي تم قصفها شملت قواعد عسكرية للجيش السوري ومدفعية مضادة للطائرات.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على العملية التي أحبطتها إسرائيل وتضمنت محاولة زرع عبوة ناسفة في هضبة الجولان, موضحا إن القصف استهدف مواقع مراقبة ووسائل جمع معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى غرفة تحكم بقاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري.
وأكد الجيش أنه يعتبر أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن أي عمليات إرهابية، تنطلق من داخل الأراضي السورية للمساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.
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