شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل ثاني أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ يونيو والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة البريطانية أمس الاثنين تسجيل 938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، وهو ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 305623.

وتعود آخر ذروة في الآونة الأخيرة إلى 29 يوليو عندما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 995 إصابة جديدة وذلك في أكبر عدد منذ 16 يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل ثاني أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.