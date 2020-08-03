لأول مرة منذ مارس.. البرتغال تُسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت البرتغال، اليوم الإثنين، تسجيل صفر وفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ 16 مارس الماضي.

وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو لاسيردا ساليس، في مؤتمر صحفي، إن "تسجيل صفر وفيات بالنسبة لنا دافعا للارتياح الشديد."

وأضاف لاسيردا ساليس أنه كان من الصعب جدًا نقل الأخبار السيئة بشأن الجائحة على مدار الأشهر القليلة الماضية، معربًا

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عن سعادة الحكومة البالغة بعدم تسجيل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة مضت.

وأردف: "ننظر إلى تلك الأرقام بتواضع وحذر لأننا نعلم أنه من لحظة إلى أخرى قد ينعكس الوضع"، مضيفًا: "أردت أن أبعث رسالة الأمل والثقة إلى البرتغاليين ولكن أطلب منهم أيضًا بذل مجهود فردي وجماعي

لكي تساعدوننا في المحافظة على هذه العملية وضمان وجود المزيد من الأيام بدون وفيات".

يُشار إلى أن أعداد حالات الوفاة الجديدة تنخفض ببطء، بالرغم من انتشار صغير في منطقة لشبونة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتقف حصيلة الوفيات حاليا عند 1738 حالة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.