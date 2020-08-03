اخبار العالم

السعودية تُدين الهجوم الإرهابي على سجن بجلال آباد شرقي أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أدانت المملكة العربية ، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه

من سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان - تضامن

المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف.

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُدين الهجوم الإرهابي على سجن بجلال آباد شرقي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا