السعودية تُدين الهجوم الإرهابي على سجن بجلال آباد شرقي أفغانستان

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنهمن سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان - تضامنالمملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف.
وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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