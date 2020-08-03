التوزيع الجغرافي لكورونا في المغرب.. فاس تتصدر مدن المملكة بـ201 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة -التفاصيل

لايزال المغرب يسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، وذلك في مختلف الجهات المملكة؛ إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، 659 إصابة.

وبحسب ما صرح به معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، مساء اليوم الإثنين، فإن جهة فاس-مكناس، سجلت خلال 24 ساعة الماضية 225 إصابة مؤكدة بالفيروس، أغلبها في مدينة فاس التي رصدت 201 إصابة مؤكدة، وفي مدينة مكناس تم تسجيل 13 إصابة، و4 إصابات مؤكدة بالفيروس في إفران، و3 إصابات في صفرو، وحالتان في مدينة مولاي يعقوب، وإصابة واحدة في كل من تازة وتاونات.

وبالنسبة لجهة طنجة تطوان-الحسيمة، سجلت خلال 24ساعة، 180 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، إذ سجلت مدينة طنجة 154 إصابة، و10 حالات في تطوان، و6 حالات في المضيق الفنيدق، و5 إصابة في مدينة الحسيمة، و3 إصابات مؤكدة في وزان، وإصابة واحدة في كل من شفشاون والعرايش.

وسجلت جهة الدار البيضاء-سطات 89 إصابة، خلال نفس الفترة الزمنية، أغلبها في مدينة الدار البيضاء التي سجلت 77 حالة، فيما 12 إصابة سجلت في مدينة برشيد؛ وسجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة 54 إصابة، 30 حالة في مدينة تمارة، و9 حالات في مدينة الرباط نفس العدد في مدينة سيدي قاسم، وحالتان في كل من سيدي سليمان والخميسات وسلا.

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وأما في جهة مراكش-آسفي سجلت 44 إصابة بفيروس كورونا جميعها رصدت في مدينة مراكش، وبخصوص جهة درعة تافيلالت، سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 33 إصابة مؤكدة بالفيروس، 24 منها في مدينة الرشيدية و5 حالات في تينغير وحالتان في ميدلت، وورزازات.

وتم رصد في جهة بني ملال خنيفرة 20 إصابة بكورونا، 17 منها في مدينة بني ملال و3 حالات في أزيلال، بينما تم تسجيل11 إصابة في الجهة الشرقية، 6 منها بتاوريرت و3 حالات في مدينة وجدة، وحالة واحدة في جرسيف والدرويش.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب حالتان رصدت جميعا في مدينة الداخلة، بينما إصابة واحدة مؤكدة بالفيروس سجلت في جهة سوس ماسة، رصدت في مدينة أكادير، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة.