خوان كارلوس يقرر مغادرة إسبانيا بعد تحقيق قضائي بتلقيه أموالا من السعودية

قرر العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس، اليوم الاثنين، مغادرة بلاده، بعد تحقيق قضائي بتلقيه أموالا من السعودية.

وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد فتحت تحقيقا، في شهر يونيو الماضي، في قضية تلقي كارلوس عمولة من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لإبرام عقد قيمته 6.7 مليارات أورو، لتشييد قطار فائق السرعة، يربط بين مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة مع تحالف إسباني عام 2014.

وتسرب الخبر عام 2018، عندما نشرته صحيفة لا تربيون دي جنيف السويسرية، وقالت إن العمولة بلغت 100 مليون دولار، وتم تحويلها إلى حساب مؤسسة بنكية في سويسرا.

يذكر أن ملوك إسبانيا يحظون بحصانة أثناء فترة حكمهم، لكن خوان كارلوس لم يعد يتمتع بها، منذ تنازله عن العرش، عام 2014 لصالح ابنه، بعد فضيحة فساد أخرى، شملت ابنته، كريستينا، وزوجها.