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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 19 وفاة و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 3 أغسطس 2020
كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 659 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26126 حالة في المغرب، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الجائحة إلى 401 حالة، بينما تماثل للشفاء 533 حالة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 18968.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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