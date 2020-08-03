السودان يحقق في تلوث مياه النيل الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (وكالات)
تتقصى السلطات السودانية طبيعة ومصادر تلوث مياه النيل الأبيض، أحد رافدي نهر النيل، حسبما أفادت صحيفة "السوداني" اليوم الاثنين.
وذكرت الصحيفة إن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية برئاسة الأمين العام راشد مكي شكل لجنة فنية متخصصة لدراسة وتقصي الحقائق حول طبيعة ومصادر التلوث الذي لحق بمياه النيل الأبيض بسبب تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقه كبرى الدباسين.
وقال مكي في تنوير إعلامي إن اللجنة المتخصصة التي تم تكوينها زارت الموقع وأخذت عينات من عدة مواقع حول مكان التلوث لإجراء الاختبارات العلمية حتى يتم قياس درجة التلوث وطبيعته ومصادره.
تضم اللجنة إدارة الرقابة بالمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم وعدد من الخبراء والمختصين.
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